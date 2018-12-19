"نائب النور"يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب سوء الخدمات

19 ديسمبر 2018 - 08:35 م

تقدم النائب محمد فيصل عبيدي، نائب حزب النور عن دائرة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب سوء الخدمات الصحية بالمركز.

وقال "عبيدي"، خلال طلب الإحاطة لوزيرة الصحة بمجلس النواب، إن مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ يبلغ تعداده 650 ألف نسمة، والمستشفى المركزي الوحيد الموجود بالمركز مبناه قديم متهالك، وتم ترميمه عدة مرات والمبنى الآن في حاجة إلي إحلال وتجديد وتطوير، وآن الآوان أن تنظر الوزارة إلى هذا المبنى القديم لخدمة أبناء المركز.

وتابع "عبيدي"، كما انه يوجد نقص شديد في الأطباء وتخصصات كثيرة، والمستلزمات الطبية غير موجودة، والمواطن البسيط مطلوب منه شراء كل شئ (شاش وقطن وسرنجات).

وذكر "عبيدي"، أن جهاز الأشعة المقطعية الموجود جاهز قديم مدة صلاحيته انتهت، بل هو منقول من مستشفى كفر الشيخ العام، وتم صرف 150 ألف جنيه علي الجاهز لإصلاحه لكن دون جدوى، والجهاز الآن يعمل شهر ويعطل شهرين ويتم إصلاحه بأيادي المواطنين الغلابة علشان يبقي عندهم جهاز للأشعة المقطعية.

وقال "عبيدي"، أن هناك مبني داخل المستشفى، عبارة عن مدرسة تمريض بنات، وهذا المبنى صدر له قرار إزالة منذ 5 أعوام وحتى الآن لم يصدر من الوزارة إجراء واحد يدل على أن هذا المبني سيخضع للإحلال والتجديد.

وتابع "عبيدي"، قام الأهالى بتأجير منزل خاص مقابل 60 ألف جنيه كل عام على نفقاتهم الخاصة كي يقوم أولادهم بالتعلم في مستشفى التمريض.

وقال "عبيدي"، أن عدد الإدارات الصحية في مركز سيدي سالم 45 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تكامل، و 11 طبيب بشري وهذا يعادل طبيب واحد لكل 4 وحدت صحية، فما ذنب المواطن الغلبان الذي ذهب للعلاج.

واختتم "عبيدي"، طلب الإحاطة لوزيرة الصحة، قائلاً: صدر قرار من لجنة الاقتراحات والشكاوى بتحويل مستشفى التكامل في أبو غنيمة إلي مستشفي مركزي "ب" وهذا القرار منذ سنتين، انتظر القرار كل هذا التأخير ورغم حضور ممثلي الوزارة واللجنة وبعد الموافقة بالتحويل، اليوم وبعد سنتين من الإنتظار، الوزارة ترد بأنه لا يوجد أطباء، هذه ليست مشكلة المواطن الغلبان، نريد تطوير الخدمة الصحية للمواطن الغلبان الفقير الذي ليس له ملاذ ولا ملجأ الإ المستشفي أو الوحدات الصحية، والوزارة تقول لا يوجد مستلزمات ولا يوجد أطباء، نظرة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ "..