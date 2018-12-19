  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:28 م
بحث متقدم
أرشيفية

ماذا يعني وصول نسبة الشُح المائي في مصر لـ140%؟

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر المعتدين على الصحفيين بـ«الصيادلة»

الرئيس السيسي

قيادي إخواني منشق: السيسي هو محمد علي الجديد

السياحة في مصر (أرشيفية)

2019.. عام انتعاش السياحة الأمريكية في مصر

أرشيفية

مقترح لاستخدام الدراجات البخارية في الإسعاف.. ونواب يسخرون

قضاة البيان

انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

فريق الاغتيال

فيديو وصور جديدة تفضح فريق اغتيال«خاشقجي»

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

الشرطة تضبط طلاب على المقاهي

«ابنك مزوغ يا أستاذ».. شرطة مكافحة المزوغين فى خدمتك

ضبط تاجر عملة وبحوزته 800 ألف ريال سعودى

قضايا وحوادث

ريالات سعودية - أرشيفية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

السعيد: الدولة تحتاج لتوفير 900 ألف فرصة عمل للقضاء على البطالة

#

«أوبك» تعلن عن خفض إنتاج النفط

#

إيقاف لاعب الاتحاد السعودي عامين

#

ضبط تاجر عملة بأسيوط

ضبط

الاموال العامة

عملة

ريال سعودي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "أحمد.ع.ع " سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من بسعر أقل من سعر الصرف ، وإستبدالها للجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وتوفيرها لراغبى الحصول عليها ، فضلاً عن قيامه بإستبدال العملات الأجنبية من البنوك والإستفاده من فارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتبين بأن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو ثمانمائة ألف ريال سعودى ، و سبعة ألاف دينار كويتى ، وخمسة عشر ألف درهم إماراتى ، و ألف وخمسمائة ريال قطرى  ،و ألف يورو ، 155 دينار أردنى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برهامي: "فوري" حلال ويجوز التعامل معها
» بعد أمريكا.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من سوريا
» "تواضروس" يعلن توقف العظة الأسبوعية
» «الجندي» يرد على«أديب»:«اهدى يا عمورة إحنا قرع زي بعض»
» 300 مليون.. عرض أمريكي لشراء مكتبة حسن كامي
» "الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا
» تحذير أممي لإسرائيل ولبنان
» تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله
» فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"
» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق