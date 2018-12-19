ضبط مواطن نصب علي شقيق زوجته

19 ديسمبر 2018 - 08:40 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالمنيا لاستغلاله توكيل من آخر يعمل بالخارج والاستيلاء على أموال من حسابه البنكى.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على والإستيلاء على أموال المواطنين.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغاً من أحد المواطنين مقيم بالمنيا - "يعمل باحدى الدول العربية" بإكتشافه سحب مليون ومائتين ألف جنيه، من رصيده البنكى ، وذلك أثناء تواجده خارج البلاد دون علمه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت الجهود إلى قيام "مجدى.م.ش" – مزارع - "زوج شقيقة المبلغ"، مقيم بالمنيا، بسحب مليون ومائتى ألف جنيه من حساب الشاكى ، مستغلاً توكيل مصرفى محرر بمعرفة الشاكى لصالحه منذ أربعة سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، لوجود خلافات بينهما ، قام على إثرها بإستغلال التوكيل فى سحب المبلغ, وإيداع مبلغ مليون جنيه بحساب زوجته" شقيقة الشاكى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.