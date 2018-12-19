19 ديسمبر 2018 - 08:45 م

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مالك شركة إنتاج بالدقى أعطى مدير تسويق 10 الآف جنيه مزورة، ولدى القبض عليه برر ذلك بأنها يستخدمها في التصوير.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن "باسم.ط" مدير تسويق – ومقيم بالجيزة بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل "أشرف . ن" مالك شركة إنتاج سينمائى ، ومقيم بالدقى الجيزة ( سبق إتهامه فى 21 قضية " أموال عامة ، نصب ، تبديد ، شيكات ، إستيلاء " ومحكوم عليه هارب فى عدد 9 قضايا بلغت جملة العقوبة فيها 10 سنوات ) حيث قام المذكور فى غضون عام 2016 بإستغلال طبيعة عمله كونه مالك شركة إنتاج سينمائى وإتفق مع المبلغ على إنتاج فيلم سينمائى وتم تحرير عقد تمويل للفيلم وتحصل منه على مبلغ مالى قدره ( 2 مليون جنيه ) نظير حصوله على نسبة 20% من أرباح الفيلم، وحرر له ( 6 شيكات ) لصالح المبلغ ، كضمان للمبالغ المدفوعة منه ، وعقب ذلك بثمانية أشهر إكتشف الشاكى عدم إنتاج الفيلم وتعرضه لواقعة نصب وإحتيال ، وأن الشيكات المحررة كضمان بدون رصيد ، وإمتنع المشكو فى حقه عن رد المبلغ ، مما حدا بالمبلغ بإتخاذ الإجراءات القانونية قبله ، وحصل على ( عدد 6 أحكام قضائية ضده بإجمالى أحكام 8 سنوات حبس ) .

على إثر ذلك إتفق الطرفان على تسوية النزاعات القانونية بينهما شريطة قيام المشكو فى حقه بسداد كامل المديونية المستحقة عليه ، وقام الأخير فى غضون أكتوبر الماضى بتسليم الشاكى مبلغ ( 90 ألف دولار أمريكى ، إكتشف الأخير عقب ذلك أنها مقلدة ) ، وقام المشكو فى حقه بغلق هواتفه المحمولة ومغادرة محل سكنه هرباً من الملاحقة وتحسباً للمساءلة الجنائية.

وبفحص المبالغ المالية فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تردد المتهم على إحدى الكافيهات بمنطقة الدقى ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأن تلك المبالغ كان يحتفظ بها منذ فترة لإستخدامها فى تصوير مشاهد سينمائية وعلمه بتقليدها دون معرفة القائم بالتقليد وسلمها للشاكى سداداً للمديونية والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.