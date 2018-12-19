مقترح لاستخدام الدراجات البخارية في الإسعاف.. ونواب يسخرون

19 ديسمبر 2018 - 08:45 م

سخر برلمانيون، من مقترح استخدام الدراجات البخارية لإسعاف المصابين؛ بهدف التغلب على التكدس المروري وازدحام أماكن وقوع الحوادث، وسط تأكيدات أنه من المستحيل تطبيقه، فضلًا عن أنه لا يوجد نقص في أعداد عربات الإسعاف للجوء لهذه الوسيلة غير الآمنة.

سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أبدى تعجبه من المقترح، مؤكدًا أنه من المستحيل تطبيقه على أرض الواقع؛ لأنها وسيلة غير آمنة، إضافة إلى أن عدد عربات الإسعاف الحالية ليس بها نقص وليس هناك شكوى في هذه الشأن.

وأوضح «المشد»، في تصريحه لـ«المصريون»، أن هذا مقترح غير فعلي، مضيفًا أن لجوء الدولة للإسعاف الطائر ليس معناه اللجوء للموتوسيكلات، حيث إنها استخدمت الطائر لنقل المصابين من الأماكن البعيدة، ولاختصار الوقت.

عضو لجنة الصحة، قال إن هناك عربات صغيرة يمكن استخدامها في المناطق الضيقة أو التي يصعب لعربات الإسعاف الكبيرة الدخول إليها، مستطردًا «هناك أمر آخر وهو أن المريض أو المصاب أحيانًا يحتاج لبعض الإسعافات الأولية أو بعض الأجهزة وهذا بالتأكيد لن يتوفر في الموتوسيكلات».

أما، الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، تحفظ على مقترح م النائبة هالة أبو السعد، قائلًا: «بقا دا اسمه كلام».

وقال «هلالي» في تصريحات له: إن المريض يحتاج إلى وضع معين، لاسيما إذا كان هناك جروح أو كسور، إضافة إلى أن توفر أجهزة ومعدات أكسجين في عربات الإسعاف ومعدات طبية أخرى لا يمكن أن تتوفر في الدراجات البخارية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه من الصعوبة تمامًا تطبيق المقترح فهو غير طبي.

وكانت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تقدمت باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والنقل، وذلك بخصوص استخدام الدراجات البخارية لخدمة الإسعاف.

وقالت النائبة، في بيان لها، إن سيارات الإسعاف هي الوسيلة العامة والتقليدية لنقل المرضى بين أماكن العلاج الطبي سواء المستشفيات أو أماكن تلقي العلاج السريع، إلا أنه وقعت حالات وفيات كثيرة، بسبب الأزمة المرورية وتكدس الطرق، مطالبة بإيجاد وسيلة جديدة وسريعة لنقل المصابين والوصول إلى أماكن الحوادث بطريقة أسرع.

وأضافت: «لا تخلو منطقة بها ازدحام مروري من إصابات واحتكاكات بين السيارات ينجم عنها حوادث وإصابات، ما يلزم وجود وسيلة إسعاف أسرع من السيارات الحالية المخصصة للإسعاف».

وأكملت: «في ظل وجود الازدحام المروري وثقافة شعبية لا تزال متأخرة في التعامل مع سيارات الإسعاف وفتح المجال لمرورها للوصول للمريض في أسرع وقت ونقله إلى أقرب مستشفى، كان لزامًا وجود حلول جديدة تقوم بها هيئة الإسعاف ويشارك بها المتطوعون الشباب المهتمين من المجتمع المدني أو مسعفين يتم تدريبهم واختبارهم وقياس مدى تعاملهم مع الحالات الطارئة، خصوصًا أن مصر بها نسب وفيات بسبب حوادث الطرق مرتفعة جدا وذلك أيضا لثقافة من يقود المركبة».

وأكدت رئيس برلمانية المحافظين، أن دراجة الإسعاف هي أسرع وسيلة للوصول إلى أي من حالات الطوارئ الطبية، كما تصلح لإنقاذ المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى أو أقرب سيارة إسعاف مجهزة.

ولفتت إلى أن استخدام الدراجات البخارية في الإسعاف هو اتجاه دولي الآن لسرعة تقديم خدمة الإسعاف بطريقة سريعة والتغلب على التكدس المروري وازدحام أماكن وقوع الحادث.