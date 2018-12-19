» «الجندي» يرد على«أديب»:«اهدى يا عمورة إحنا قرع زي بعض»

19 ديسمبر 2018 - 09:02 م

انتقد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حديث الإعلامي عمرو أديب، عن تصريحاته عن الجنس في الجنة، قائلا: "امبارح الإعلامي الكبير عمرو أديب بيتحدث مع الدكتور سعد الهلالي عن تنظيم الأسرة، وفجأة قال الشيوخ عندنا بيتكلموا عن الجنس في الجنة، طيب يا عمرو موضوع تحديد النسل، مش ذنبي انك صحيت النهارده تتكلم في الموضوع ده.. انا صدعت الناس في برنامجي هنا بالموضوع ده، احنا في خندق واحد من أجل الوطن إيه لزمته اللى عملته ده".

وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الأربعاء: "عمرو خد بالك كلامي عن الجنس في الجنة مهم جدا لأنه كشف مستغلي النساء واللى بيبصوا لها أنها وعاء للشهوة، والدواعش الموجودين فى الاعلام والمؤسسات الدينية.. الناس دى شايفة أن المرأة هى المكافأة التى يحصل عليها اللى هيموت الناس ويفجر نفسه".

واستكمل: "يا عمرو كل واحد يقدر ينصح الناس ويعمل شغله.. شوف أنت شغلك وانا اشوف شغلى، وكفاية نفسنة، انا مش فاهم انت منفسن منى ليه بيظهر فى عينك، عندك نفسنة مني ليه، انت راجل ديمقراطي لكن هاجمت رأيي في موضوع النقاب، وتقول داعية ومشهور وانت مش ناقص شهرة، انا عاوز اعرف انت مضايق ليه من رأيي.. إهدى يا عموره احنا قرع زي بعض ويمكن قاعدة عشا تصفي الدنيا بيننا".











