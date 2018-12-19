» بعد أمريكا.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من سوريا

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سوريا

فرنسا

سحب قوات

أفادت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل لها، بأن فرنسا بدأت سحب قواتها العسكرية من سوريا، وذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية بسحب قواتها أيضًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا، وأن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات أمريكية هناك، وذلك عبر تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبرر ترامب ما تناقلته وسائل إعلام بشأن قرار بسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا: "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاستي".

وقال البيت الأبيض في بيان: "بدأنا سحب قواتنا من سوريا فيما ننتقل إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب التي يمثلها التحالف الدولي".


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