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مذكرة اعتقال تلاحق زوجة موغابي

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رئيس زيمبابوي روبرت موغابي
رئيس زيمبابوي روبرت موغابي

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قالت جماعة تمثل عارضة يزعم أنها تعرضت لاعتداء على يد غريس موغابي، إن السلطات الجنوب أفريقية أصدرت مذكرة اعتقال بحق زوجة الزعيم السابق لزيمبابوي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن جماعة "أفريفورم" قولها إنها أبلغت من شرطة جنوب أفريقيا بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق غريس، المتهمة بالاعتداء بالضرب على غابرييلا إنغلز في فندق بمدينة جوهانسبرغ العام الماضي.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد ضمنت الحصانة الدبلوماسية لزوجة موغابي، التي عادت إلى زيمبابوي رغم دعوات محاكمتها.

وعادت غريس برفقة زوجها روبرت موغابي، الذي كان رئيسا آنذاك للبلاد ويحضر قمة إقليمية في بريتوريا.

وأجبر موغابي على الاستقالة في نوفمبر 2017، وفي العام الجاري قضت محكمة في جنوب أفريقيا أن قرار منح الحصانة الدبلوماسية لغريس موغابي كان غير قانوني.


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