"الطفولة والأمومة" تشيد بموقف النائب العام من زواج طفلي كفر الشيخ

20 ديسمبر 2018 - 05:21 ص

تقدمت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بخالص الشكر للسيد المستشار نبيل صادق، النائب العام، لما اتخذه من إجراءات قانونية تجاه مقطع الفيديو المتداول بوسائل الإعلام لخطبة طفلين بكفر الشيخ.

وأكدت " العشماوي" على سرعة واستجابة النائب العام فى جميع القضايا التي تختص بالطفل، مشيدة بالإجراءات القانونية الفورية التي من شأنها الحفاظ على حقوق الطفل وحمايته.

حيث أصدرت النيابة العامة توجيهاً إلى والدي طفلين اللذين تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للاحتفال بخطبتهما فى كفر الشيخ بالنأي بطفليهما عن المواطن التي من شأنها تعريض الطفلين إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكلا منهما "14 و 15 سنة".

وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد باشرت التحقيقات فيما تضمنه المقطع المصور، وأمرت باستدعاء والدي الطفلين وكذلك الأخصائي المختص بخط نجده الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظراً لأن ما ورد بالمقطع المصور ينطوي على ما قد يعرض الطفلين إلي ظروف لا تتفق مع عمرهما، ويتعارض مع المصلحة الفضلى لهما، وحقهما في النمو النفسي السليم تطبيقا للمبادئ التي تضمنها قانون الطفل.