هكذا رد محمد رمضان على رسالة سميرة عبد العزيز المهينة

20 ديسمبر 2018 - 05:44 ص

تفاجأ الفنان محمد رمضان برسالة صادمة من الفنانة سميرة عبد العزيز أثناء ظهورها على إحدى القنوات التلفزيونية.



وقالت خلال لقاء مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على "إكسترا نيوز" : "عرضوا علي القيام بدور محمد رمضان في أحد المسلسلات فقلت لهم : (لا أنا مخلفش دة) ".



وأضافت: "أصبحت أمتنع عن المشاركة في الأعمال الرمضانية بسبب عدم وجود دور يناسب تاريخي .. ولن أشارك في مثل هذه الأدوار أبدًا".



وعلى الرغم تفاعل "رمضان" على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ، ورغم انتشار الخبر بشكل مكثف عبر الصحف ومواقع التواصل منذ صباح الأمس إلا أنه التزم الصمت تمامًا وتجاهل الخبر والتعليق عليه"واكتفى بنشر صورة مع شقيقه أثناء ركوب الطائرة.





