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أغرب ما قاله حسن كامي لسائقه الخاص قبل لحظات من وفاته

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حسن كامي
حسن كامي

أحمد عادل شعبان

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وائل الابراشى

حسن كامي

كشف محمد حسن - السائق الخاص للفنان الراحل حسن كامي - تفاصيل اللحظات الأخيرة للفقيد قبل وفاته بثواني .

وقال "حسن" في مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E T" : "تعرض الفنان حسن كامي لوعكة صحية ثم نقلته للمستشفى ، وفي تمام الساعة العاشرة اتصلت بزوج شقيقته لإبلاغه بالأمر لكنه لم يرد إلا في الخامسة صباحًا كما أخبرت شقيقته نجلة وتم الاتفاق على الحضور صباحًا".

وأضاف: "قبل بدقائق تناول الفنان حسن كامي الطعام ، الخاص بالمستشفى وكان أول مرة يفعلها ، وبعدها سألني: "هتعيشيني ايه بقى".

وأردف: "كامي قال لي: إنتو بتعملوا معايا محاولات فاشلة إنت والدكتور، فقلت له: إنت الحمد لله زي الفل، وشدِّيته وقعَّدته على السرير، وإحدى المريضات سلَّمت عليه.. وطلعت عشان أجيب له العشاء، ولقيته راح في النوم. وأنا راجع أبلغني الدكتور شريف بالوفاة".

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