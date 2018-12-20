الكشف عن حجم ثروة الفنان حسن كامي

20 ديسمبر 2018 - 09:03 ص

استنكر اللواء ممدوح - زوج شقيقة الفنان حسن كامي - مزاعم محامي الراحل بشراء ممتلكاته في أواخر أيامه .



وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E T" : "حررت محضرًا لحفظ ممتلكات الفنان حسن كامي وسألت سائقه الخاص بعد وفاته عن السيارات التي يملكها فقال لي إنها أصبحت ملك محاميه الخاص".



وأكد أنه فوجئ بـ"رمضان" يبلغهم أنه اشترى 3 سيارات ملك الفنان الراحل، كما اشترى الفيلا التي قدر ثمنها منذ 3 سنوات بقيمة 18 مليون جنيه.



وتساءل: "كيف يعقل ما يدعيه محامي الفنان حسن كامي أنه لم يكن يجد قوت يومه بينما كان يرتدي ساعة سعرها 180 ألف جنيه فضلًا عن 3 سلاسل قيمة إحداها 200 ألف جنيه؟".



وكانت أزمة كبرى نشبت بين أسرة الفنان الراحل حسن كامي ومحاميه عمرو رمضان الذي يدعي أن الراحل باع له كل ممتلكاته قبل وفاته.



