طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة

20 ديسمبر 2018 - 09:08 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 20 ديسمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 11 19

السلوم 10 17

سيوة 10 18

بورسعيد 14 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 12 20

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 10 22

نخل 05 17

نويبع 15 21

طابا 11 17

كاترين 04 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 21

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 24