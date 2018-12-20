  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:26 ص
بحث متقدم
سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

مظاهرات

بـ"السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة فى فرنسا

احمد موسى

موسى: الموضوع ده زاد عن حده يا ريس

الابراشي عن "التسريبات المزعومة": اللواء عباس يتحدث وهو نائم

الإبراشي لمحامى كامى: "متتشنجش وقولي فين الفلوس"

الخطيب

6 قرارات هامة لـ «الخطيب» فى اجتماع الأهلي

حسن كامي

الكشف عن حجم ثروة الفنان حسن كامي

الدولار بـ18.21 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

الأهلي

زكي: 3 صفقات جديدة يضمها الأهلي .. هذه أسماؤهم

محمد صلاح

أسطورة ليفربول لـ"صلاح": لكي تنال العظمة لا تفعل مثل سواريز

فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية

الصفحة الأخيرة

النيابة تنفى التحقيق مع أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ضبط كيلو حشيش وكمية أفيون بحوزة متهم بالجيزة

#

مقتل 13 مسلحًا إثر غارة أمريكية بأفغانستان

#

فنان شهير: هذه حقيقة دخولي السجن وكان عليا 13 حكم قضائي

#

شاهد.. أول ظهور إعلامي لأقدم سجين في مصر

السجن

فنان

جون سينا

جاكي شان

أحمد فلوكس

أكد الفنان أحمد فلوكس، أن ما تردد في الأونة الأخيرة حول دخوله السجن إشاعات وأخبار غير صحيحة، موضحا أن الأمر يتعلق بـ13 حكما قضائيا في دفع شيكات.

وأضاف في لقاء مع برنامج "حفلة 11" المذاع على فضائية "ON E T " : "الكلام بتاع دخولي السجن اتقال مرتين .. لكن دة محصلش .. كل ما في الأمر إن كان عليا 13 قضية شيكات رغم إني دفعت الشيكات دي".

وتابع: "الشيكات دي اتسرقت من عربيتي والمحامي أثبت إنها اتدفعت قبل كدة .. وانتهى الأمر".

وأكد فلوكس، أنه تلقى عرضا للمشاركة في بطولة فيلم "Project X "، مع النجم جاكي شان وبطل المصارعة جون سينا.

وواستطرد: "جالي فيلم مع جون سينا وجاكي شان بيتصور في الصين، وبعتولي الاسكربت".

وتابع: «أنا مرفضتش الفيلم، بس اعتذرت؛ علشان الوقت كان صعب، علشان كان عندي مواعيد تصوير والتزامات في مصر»، موضحا: «الناس فكرت إني مجنون وبقول أي كلام، بس أما نزلت الاسكريبت عن الفيلم؛ الناس اتأكدت».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر
» «فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك
» شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود
» فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية
» بعثة الأهلي تطير إلى "إثيوبيا" لمواجهة جيما
» فتاة ادعت اغتصابها بالمنصورة .. فحدثت المفاجأة
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة الانتماء للإخوان
» فنانة شهيرة تطلب من جمهورها التكفل بعلاجها
» شاهد بكاء بسمة وهبة وسط زملائها عقب عودتها من رحلة العلاج
» ابنة هيفاء وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق