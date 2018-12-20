» «فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك

20 ديسمبر 2018 - 09:29 ص

هدد المدافع الدولي محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق والنجوم الحالي، مسئولي نادي الزمالك باللجوء إلى الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة التي لم يحصل عليها حتى الآن.

وأكد "فتح الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة القناة الأولى: «حصلت على مليوني جنيه ويتبقى لي 4 ملايين جنيه إلا أن إدارة الزمالك لم تلتزم بسداد باقي المستحقات».

وأضاف: "يوم الإثنين المقبل أتوجه لاتحاد الكرة لمقابلة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لمعرفة مصير مستحقاتي المتأخرة".