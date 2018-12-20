موسى: الموضوع ده زاد عن حده يا ريس

20 ديسمبر 2018 - 09:48 ص

انتقد الإعلامي أحمد موسى، انخفاض أعداد السائحين في مصر، قائلا: "تنشيط السياحة في مصر يحتاج لمجهود كبير، إحنا عندنا مناطق سياحية أكثر من ممتازة، ومزارات لا يوجد لها مثيل.

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "محدش يقولي 7 و8 ملايين، عايزين 30 و40 مليونا".

وتابع موسي موجهًا حديثه لرئيس عبد الفتاح السيسي : "بصراحة الموضوع زاد عن حده" معقبًا: "الله يكون في عونك يا سيادة الرئيس، هتعمل إيه ولا إيه، ناقص كمان تشتغل في موضوع السياحة، مفيش رئيس في العالم بيعمل كدا".