» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر

20 ديسمبر 2018 - 09:54 ص

أعلن مسئول في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، أن القادة العسكريين الأمريكيين بالمنطقة والمسئولين عن العمليات ضد "داعش"، أبلغوا بقرار الانسحاب من سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية فقط، ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسئول الذي لم تكشف عن هويته: "يعمل القادة العسكريون في الوقت الحالي على مراجعة الخطط الضرورية لأوامر الانسحاب السريع التي أبلغوا بها"، كاشفًا أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا قد يستغرق أربعة أشهر، وذلك لأسباب تتعلق بضرورة "التركيز على حماية القوات المتبقية على الأرض عند الانسحاب".

ولفت المسئول إلى أن "هذه الخطط من المفترض أن تكون جاهزة نهاية الشهر الجاري"، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا وايت، عقب إعلان قرار الانسحاب: "لقد بدأنا عملية إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من حملتنا"، مشددة على أن التحالف "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".

وينتشر حاليًا نحو ألفي عسكري من القوات الأميركية في سوريا، وتعد خطة الانسحاب تحولاً مفاجئًا للاستراتيجية الأميركية، خاصة بعدما عدل ترامب عن رغبته التي كررها في وقت مبكر من هذا العام، وقرر الإبقاء على نحو ألفي جندي أمريكي منتشرين في سوريا لمحاربة "داعش".