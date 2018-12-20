  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:31 م
بحث متقدم
البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

الداخلية

مقتل خلية إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الداخلية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

ترامب: إمداد الجيش الأمريكي بـ12 حاملة طائرات

أول رد سورى على الانسحاب الأمريكى من أراضيها

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

الحياة السياسية

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"
قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل لإنهاء «صفقة القرن»

#

"حماس": تصاعد اقتحامات "الأقصى" مخطط للهيمنة على المسجد

#

شاهد .. أكثر لاعبي كرة القدم خداعا في العالم

#

إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس

إسرائيل

حماس

هنية

تحديات

قناة عبرية

نشرت القناة العبرية الثانية تقريرًا كشفت فيه عن 3 تحديات لحماس ظهرت أثناء إحيائها للذكرى السنوية للحركة في غزة، وسط تجمهر الآلاف من أنصارها.

وقالت القناة في تقريرها إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس هدد إسرائيل أمام الآلاف من أنصاره، بأنها لا تستطيع دخول غزة، ومن يجرؤ على ذلك فمصيره إما القتل، أو أن يقع في الأسر.

وأكدت القناة أن هنية أكد أنه علي كنز إستراتيجي من المعلومات عقب، عملية خان يونس، التي أطلق عليها الكنز الحقيقي.

وعن إنجازات حماس ذكرت القناة في تقريرها أن حماس في إحيائها للذكرى السنوية هذا العام ظهرت أكثر ثقة عن الأعوام السابقة، حيث خرج في ذروة المهرجان، رجال حماس من منصة العرض، وهم يحملون أسلحة مضادة للدروع.

وأضافت أن حماس حققت ثلاثة إنجازات أولها: "إحباط عملية القوات الخاصة في عملية خان يونس".

أما الإنجاز الثاني فهو كسر الحصار، والذي يتمثل في تحويل 15 مليون دولار شهريًا عبر إسرائيل.

بينما كان الإنجاز الثالث في العمليات التي نفذتها حماس في الضفة الغربية، والتي كانت بمثابة التاج الماسي لحماس.

كما أشار التقرير إلى أن هنية وجه ضربة لإسرائيل، حيث غمز بين الجموع إلى من يزعم اغتياله خلال 48 ساعة.

كما أشار التقرير إلى أن أبرز ما ظهر في الاحتفالية هذا العام هو بروز قوة حماس في غزة بالنسبة للأعوام الماضية، مقابل ظهور ضعفها في الضفة الغربية.

الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة
» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"
» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا
» مقتل 10 أشخاص فى تفجير حافلة بإثيوبيا
» الرئيس يتفقد جبل الجلالة بالعين السخنة
» مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية يحتفل باليوم العالمى لـ"اللغة العربية"
» عودة 340 مصريا من ليبيا خلال الـ24 ساعة ماضية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور
» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق