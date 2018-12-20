  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:31 م
بحث متقدم
البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

الداخلية

مقتل خلية إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الداخلية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

ترامب: إمداد الجيش الأمريكي بـ12 حاملة طائرات

أول رد سورى على الانسحاب الأمريكى من أراضيها

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

عرب وعالم

سيف الإسلام
سيف الإسلام

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

#

شريف عامر يكشف سرًا عن حياته الشخصية

#

رسالة من "سيف الإسلام" لبوتين لحل الأزمة الليبية

#

دور جديد لـ"سيف الإسلام" في مستقبل ليبيا

ذكر المتحدث باسم عائلة القذافي، باسم الصول، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، سوف يخرج عبر وسائل الإعلام قريبًا من أجل الحديث عن رؤيته ومشروعه الواضح.

وقال الصول، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "سيف الإسلام سيخرج عبر وسائل الإعلام قريبًا ليتحدث للشعب الليبي عن رؤيته ومشروعه الواضح والملموس لكل الليبيين وحقن دماء الناس".

وأشار الصول إلى أن "سيف الإسلام سيتحدث أيضًا عن معاناة الشعب وفضح مشروع الإخوان المسلمين أمام العالم، بالإضافة إلى حل المشاكل الليبية، وتوحيد صفوف الشعب الواحد، ولملمة ما تبقى من الوطن".

ولم يظهر سيف الإسلام القذافي حتى اللحظة عبر وسائل الإعلام إلى العلن منذ إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان الليبية شهر يونيو 2017 ، واعتقل منذ الإطاحة بنظام والده، معمر القذافي، ومقتله عام 2011.

وستأتي هذه الكلمة في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات بأنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

ونشرت حركة "مانديلا ليبيا"15 ديسمبر نتائج استطلاع للرأي مدته 10 أيام كشف أن 90% من المشاركين فيه اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في البلاد.

وسبق أن صرح منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام، محمد القلوشي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن نجل العقيد القذافي، لم يعلن رسميًا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياسي آخر في ليبيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة
» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"
» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا
» مقتل 10 أشخاص فى تفجير حافلة بإثيوبيا
» الرئيس يتفقد جبل الجلالة بالعين السخنة
» مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية يحتفل باليوم العالمى لـ"اللغة العربية"
» عودة 340 مصريا من ليبيا خلال الـ24 ساعة ماضية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور
» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق