» العقيقة فى المنام مناسبة سارة

20 ديسمبر 2018 - 10:18 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مدرس بالسعودية وسيدة مسنة رأت أنها معزومة عندى على عقيقة وكأنها فى شهر رمضان على الفطار وكانوا سيدات كتير. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، العقيقة تدل له على المناسبة السارة. والفطر فى موعد الإفطار (على أذان المغرب) يدل على البشرى بالخير وقد يدل على السفر أو أداء العمرة في شهر رمضان. والسيدات يأكلن عندك يدل ذلك على الخير، والفرج لك. و قد يدل على مساعدتك للمحتاج، وإن كنت مريضًا فذلك شفاء لك من مرض. وكونها هى ترى أنها فى شهر رمضان فيدل هذا الشهر الكريم على التوبة وحسن العبادة وإحياء السنن، وكثرة الرزق والبركة والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتدل على التوفيق لطالب القرآن والعلم. وكونك تُطعم الطعام فى شهر رمضان فسعة رزق لك ونهاية عسر وبُعدك عن الفواحش، وبشرى لك بالخير. وإطعام الطعام قد يدل على الراحة والرفاهية وتيسير أمور. وقد يدل إطعامك للطعام على تقصيرك فى علاقاتك الاجتماعية مع أسرتك وأصدقائك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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