الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى 5 أشهر

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البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

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أسعار الذهب اليوم الجمعة

سوريا

الولايات المتحدة

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 626 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 537 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 626 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5008 جنيهات

سعر أوقية الذهب : 2250 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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