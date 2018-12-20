وادى دجلة يستضيف "الداخلية" على ملعب بتروسبورت

20 ديسمبر 2018 - 10:27 ص

يستضيف فريق وادي دجلة نظيره الداخلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري، في الساعة السابعة مساءًا على ملعب بتروسبورت.

ويبحث المدير الفني لـ"دجلة"، عن تحقيق النقاط الثلاث في ظل موقف الفريق الصعب في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

فيما يسعى علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، للخروج من "مطب" النتائج السلبية التي يمر بها الفريق منذ الجولة الحادية عشر بعد فوزه على الطلائع في نوفمبر الماضي.