» مقتل 10 أشخاص فى تفجير حافلة بإثيوبيا

20 ديسمبر 2018 - 10:34 ص

قتل 10 أشخاص على الأقل، إثر انفجار قنبلة في حافلة صغيرة في قرية بينيشانجول جوموز غربي إثيوبيا، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القنبلة انفجرت في قرية توجا قرب الحدود بين ولايتي أوروميا وبينيشانجول جوموز.

واتهم مفوض شرطة المنطقة بالهجوم، متمردي جبهة تحرير "أورومو" وهي مجموعة وقعت مؤخرا اتفاق سلام مع الحكومة الإثيوبية.

وقتل عشرات الأشخاص في الأشهر الأخيرة في تلك المنطقة خلال مواجهات قبلية بسبب نزاعات طويلة الأمد على الأراضي.

يذكر أن أربعة مسئولين إثيوبيين قتلوا في المنطقة في سبتمبر إثر إطلاق النار عليهم لدى عودتهم من مؤتمر للسلام، فيما نفت جبهة تحرير "أورومو" تورطها في الهجمات في هذه المنطقة.