  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:30 م
بحث متقدم
البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

الداخلية

مقتل خلية إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الداخلية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

ترامب: إمداد الجيش الأمريكي بـ12 حاملة طائرات

أول رد سورى على الانسحاب الأمريكى من أراضيها

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

مقتل 10 أشخاص فى تفجير حافلة بإثيوبيا

عرب وعالم

مقتل 16 شخصًا إثر انقلاب حافلة بالهند
مقتل 16 شخصًا إثر انقلاب حافلة بالهند

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"السيسى" يلتقى بـ 10 شركات نمساوية لبحث الاستثمار بمصر

#

مقتل وإصابة 10 أشخاص في تفجير انتحاري بأفغانستان

#

إصابة 10 عمال في تصادم سيارتين على الدائري الإقليمي

#

وجبة كفتة تسمم 10 أشخاص في البحيرة

حريق شقة

بولاق الدكرور

حريق الشقق

قتل 10 أشخاص على الأقل، إثر انفجار قنبلة في حافلة صغيرة في قرية بينيشانجول جوموز غربي إثيوبيا، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القنبلة انفجرت في قرية توجا قرب الحدود بين ولايتي أوروميا وبينيشانجول جوموز.

واتهم مفوض شرطة المنطقة بالهجوم، متمردي جبهة تحرير "أورومو" وهي مجموعة وقعت مؤخرا اتفاق سلام مع الحكومة الإثيوبية.

وقتل عشرات الأشخاص في الأشهر الأخيرة في تلك المنطقة خلال مواجهات قبلية بسبب نزاعات طويلة الأمد على الأراضي.

يذكر أن أربعة مسئولين إثيوبيين قتلوا في المنطقة في سبتمبر إثر إطلاق النار عليهم لدى عودتهم من مؤتمر للسلام، فيما نفت جبهة تحرير "أورومو" تورطها في الهجمات في هذه المنطقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة
» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"
» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا
» مقتل 10 أشخاص فى تفجير حافلة بإثيوبيا
» الرئيس يتفقد جبل الجلالة بالعين السخنة
» مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية يحتفل باليوم العالمى لـ"اللغة العربية"
» عودة 340 مصريا من ليبيا خلال الـ24 ساعة ماضية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور
» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق