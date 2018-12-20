قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

20 ديسمبر 2018 - 10:56 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا برقم 180 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة بالمرحلة الثالثة، والموقع بتاريخ 2018 ـ 1 ـ 28.

وتبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، والموقع بتاريخ 28 يناير 2018.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة فى 24 يونيو 2018، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.



