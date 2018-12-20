» مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية يحتفل باليوم العالمى لـ"اللغة العربية"

20 ديسمبر 2018 - 11:04 ص

عقد مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أول أمس، ندوة تحت عنوان "إشكاليات الترجمة من اللغة العربية وإليها"، احتفالا باليوم العالمى للغة العربية.

وقدمت الدفعة 14 من طلاب دورات الترجمة العامة خلال الندوة، شهادات تقدير للدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، والدكتور سليمان العطار، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة هبة عارف، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

وشهدت الندوة حضور الدكتورة شاهندة، عزت مديرة المركز، والدكتور سيد سعد، أستاذ الترجمة التخصصية بالمركز.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية يتم فى 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرت فيه الأمم المتحدة إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للعمل بها.