شكرى يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب وداعميه

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اجتمع وزير الخارجية سامح شكري مع ممثلة الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، وذلك  على هامش مشاركته بالاجتماع الثامن لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل عاصمة بلجيكا.

طالب ووزير الخارجية، المجتمع الدولى، بضرورة اتخاذ موقف حازم وصارم ضد الدول التى تدعم الإرهاب وتحمى تلك العناصر الإرهابية المتطرفة.

وأضاف  خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تعمل على إقامة علاقات متوازنة مبنية على المصالح المشتركة وعدم التدخل فى شئون الآخرين، ولكنها فى ذات الوقت تدافع عن الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم نتيجة سياسات غير مسئولة، وفق ما أذاعت فضائية إكسترا نيوز .

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