«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

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انتقد السيناتور الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، بن ساسى، الانسحاب المزمع من البيت الأبيض للقوات الأمريكية من  الأراضي السورية، قائلاً إن "هذه الخطوة تعرض حلفاء الولايات المتحدة للخطر"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية .

وفي بيان له، قال السيناتور الجمهوري بن ساسي، تعليقًا عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، في إطار حربها على قوات "داعش" في سوريا والعراق: "قبل ثمانية أيام وصفت الإدارة الانسحاب الافتراضي بـ"المتهور"، لكن اليوم، نحن نغادر، جنرالات الرئيس ليس لديهم أدنى فكرة عن مصدر هذا القرار الضعيف، إنهم يعتقدون أن الفائزين البارزين اليوم هم إيران، وداعش، وحزب الله، بينما الخاسرون هم إسرائيل، والضحايا الإنسانيون، وجمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية".

ونوه "ساسي" في بيانه: "سيتم ذبح الكثير من الحلفاء الأمريكيين إذا تم تنفيذ هذا الانسحاب".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح أمس الأربعاء، أن داعش قد هُزم في سوريا، وهو ما يجعل "السبب الوحيد لوجودي هناك" قد تحقق.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا وايت، في تصريحات لها عقب إعلان الانسحاب: "لقد بدأنا عملية عودة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من الحملة"، مؤكدة أن التحالف "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".

وفي المقابل، رد النائب آدم كينزينجر، أحد قدامى المحاربين في القوات الجوية، على قرار "ترامب" على تويتر: "هذا ببساطة غير صحيح"، متابعًا: "أن في حين انهارت خلافة داعش الجسدية، فإنها لا تزال نشطة في التخطيط لهجمات في المنطقة الحدودية الصحراوية بين العراق وسوريا.

في سياق متصل، كشف مسئول بالإدارة الأمريكية عن أن القادة العسكريين في المنطقة والمسئولين عن العمليات ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، أطلعوا على قرار الانسحاب من سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

وأوضح المسئول في تصريحات لـCNN : "يقوم القادة العسكريون في الوقت الحالي بمراجعة الخطط الضرورية لأوامر الانسحاب السريع المعطاة"، لافتًا إلى أن "هذه الخطط من المفترض أن تكون جاهزة "نهاية الشهر الجاري".

وأضاف المسئول أن إتمام الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا قد يستغرق أربعة أشهر باعتبار أن هناك ضرورة "للتركيز على حماية القوات المتبقية على الأرض عند الانسحاب".

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