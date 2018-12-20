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الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن ألف سجين

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وقفة تضامنية بنابلس مع أسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية
وقفة تضامنية بنابلس مع أسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية

وكالات- الدويني فولي

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السجون الإسرائيلية

 بدأت سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، الإفراج عن قرابة ألف سجين، وذلك مع بدء تطبيق قانون يسمح بمضاعفة مدة تخفيض الأحكام.

وذكر موقع "والا" العبري، أن مصلحة السجون بدأت الإفراج عن حوالي ألف من السجناء الجنائيين، وذلك بعد مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على تعديل قانون "الخصم المضاعف" لفترات الاعتقال.

واستثنى "الكنيست" من القانون ما أسماهم "الأسرى الأمنيين الفلسطينيين"، حيث نص القانون في البداية على سريانه على جميع الأسرى بسجون الاحتلال.

يأتي هذا الإجراء الإسرائيلي للتخفيف من الاكتظاظ الكبير في السجون.

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