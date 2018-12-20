منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

20 ديسمبر 2018 - 11:50 ص

احتل منتخب مصر بالمركز الـ56 فى التصنيف الشهرى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليظل في نفس التصنيف منذ الشهر الماضي حيث تقدم في نوفمبر مركزين.

وأصدر "فيفا" اليوم، الخميس، تقريرًا بالمنتخبات ومراكزها على المستوى العالمي، وكان منتخب الفراعنة ارتقى "مركزين" فى تصنيف الشهر الماضى، بعدما تغلب على منتخب تونس بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، قبل أن يحتفظ بمركزه في التصنيف الصادر اليوم.

ولم يطرأ أي تغيير على قائمة العشرة الأوائل لمنتخبات أفريقيا فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واحتفظ منتخب السنغال بالصدارة بعدما حافظ على المركز الـ23 عالمياً، ثم تونس فى المركز الـ26 عالمياً.

وحافظ منتخب المغرب على المركز الثالث أفريقيًا والـ40 عالمياً، ونيجيريا فى المركز الـ44 والكونغو الديموقراطية بالمركز الـ 49، وغانا فى المركز الـ51 والكاميرون فى المركز الـ 55 ثم مصر فى المركز الـ 56.