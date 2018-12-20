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"العصار" يلتقى "إيقيوه" لنقل ثقافة تصنيع السيارات والكيماويات لمصر

عرب وعالم

العصار مع السفير الصينى
العصار مع السفير الصينى

متابعات حنان حمدتو

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السيارات

الطاقة الشمسية

وزارة الانتاج الحربي

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير الصينى بالقاهرة، سونج إيقيوه لبحث سبل التعاون الصناعى بين البلدين.

وناقش الجانبان زيادة التعاون مع الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة مثل التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية وإنشاء مجمع لصناعة الأجهزة المنزلية وإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال، وتم الإشارة إلى رغبة الإنتاج الحربي في الاستفادة من خبرات الشركات الصينية فى تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات كذلك تطوير المنتجات الكيماوية والبويات.

وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربى تتبنى سياسة الانفتاح من خلال التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العالمية فى المجالات المختلفة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر – 2030.

وأعرب السفير الصيني خلال اللقاء على حرص الجانب الصيني على التعاون مع الجانب المصري فى جميع المجالات، مشيدًا بإمكانيات وقدرات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأضاف أنه يقوم بتشجيع وحث الشركات الصينية على الدخول في شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.

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