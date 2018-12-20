البرعي: كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدًا"

20 ديسمبر 2018 - 12:28 م

قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، إن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرياضة والاهتمام بها "إيجابي ومهم".

وكتب البرعي علي حسابه على "فيس بوك": "إن عمر الفقر ما كان مانع الناس من إنها تلعب رياضة.. مثلا كان زمان بيجيبوا صفيحتين ويحطوا فيهم أسمنت وعصاية مقشة ويلعبوا بيها فوق السطوح رفع أثقال".

وأضاف: كمان انتشرت صالات الرياضة في كل مكان.. مثلا الشاب ابن حارس العقار بتاعنا بيروح صالة رياضة في شارع البساتين وسعرها أفتكر في الشهر 75 جنيهًا.. ولما قولت لأبوه بس ده كثير لقيته بيقول لي: "يا أستاذ مش أحسن ما يشرب بأكثر منهم سجائر".

وتابع قائلا: "اللي عايز أقوله إن فكرة ممارسة الرياضة للأغنياء فقط دي عملية طبقية دي "فكرة غبية"؛ واهتمام الرئيس بموضوع الصحة والوزن مش لازم يبقي ضده، وبعدين هو اتكلم عن الوزن والرياضة في سياق الاهتمام بالصحة -ودي ذاتها حاجة إيجابية- إن الرئيس يهتم بالصحة العامة وزيادة مرضى الضغط والسكر وده نسبيًا صحيح.

وناشد البرعي رئيس الجمهورية بإعطاء توجيهات للحكومة أولاً بعدم مصادرة وهدم ملاعب الكرة اللي معمولة علي أراضي الدولة واللي عملها المواطنون حتي لو بيأجروها بفلوس بل وتشجيع الإكثار منها وإعفائها من الضرائب والرسوم.

كما طالب بفتح مراكز الشباب لغير المشتركين فيها وتحديثها ولو عن طريق التبرعات أو دعم صندوق "تحيا مصر" وجمعية الأورمان وغيرها.. الرياضة مش للأغنياء.. الرياضة حق للجميع".

يأتي هذا في رده علي الناشط أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل الذي ثمّن أيضًا كلام الرئيس عن الرياضة قائلا: "عندي رأي ممكن مايعجبش ناس كتير.. من هنا ومن هنا ومن هناك.. أنا شايف إن كلام رئيس الجمهورية عن أهمية الرياضة حاجة كويسة وماتستاهلش السف والتريقة".

وأضاف: "أنا رأيي إن كلامه عن الرياضة حاجة إيجابية، وفي رأيي الشخصي وبكامل اقتناع شايف إن كلامه ايجابي.. آه والله".

وأشار إلى كلامه عن الرياضة والصحة كلام كويس وإيجابي, وممارسته لرياضة العجل شيء إيجابي.

وتابع في حديثه: الرياضة مهمة زي الأكل والشرب والتعليم, مش بس علشان السمنة, كمان علشان الصحة, بس فين الرياضة في المدارس؟ وفين مراكز الشباب؟ وفين الساحات الرياضية, وفين تشجيع الدولة وخطة الدولة؟ وهل مسئولية الناس ولا مسئولية الدولة؟.