ننشر أسماء الحاصلين على البراءة فى قضية التمويل الأجنبي

20 ديسمبر 2018 - 12:40 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، ببراءة 40 متهمًا في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي"، وقبول تظلم المُتهم الشريف أحمد صبحي على منعه من السفر.

والمتهمون الحاصلون على البراءة هم صامويل آدمز لحود وشيرين سيهانى نانفيت وكريستيان اتخيل وجان إيريك سورت تشاك وهاتز كريس هوليزن وجون جورج وريداخضر عبد الهادى وأسامة غاريزى وسانيا مارك وجيسيكا اليزابيث كيجين وأحمد شوقى أحمد وأحمد عبد العزيز وأحمد زكريا أرباب آدم وعصام محمد على برعى والمادين كودتو منيش وبوديمير ميلينش وليلى داوود جعفر وروبرت فريد بك بكر وماريانا كوفا وسيتس لين هاج ودانا دياكونو ومارون عبده صغير ومايكل جيمس ومحمد أشرف محمد كامل وروضة سعيد أحمد على وحفصة ماهر حلاوة وأمجد محمد أحمد موسى وتسارلزون و الشريف أحمد صبحى منصور وسمير أمين سليم ومحمد ومحمد أحمد عبد العزيز ونانسى جمال الدين حسين وباسم فتحى محمد على محمود ومجدى كرم حسن وباتريك بابكر وناتاشا سانيش وميدا ميشيل بتز ويحيى زكريا غانم على وإسلام محمد أحمد فؤاد وأندرياس جوكويس وكريستين مارجرينسبا دى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيى رشدان، وعضوية المستشارين عبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.