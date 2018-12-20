» 6 سنوات لأب أطلق على مولوده "هتلر"

20 ديسمبر 2018 - 12:56 م

انتهت فرحة أب وأم في بريطانيا بطفلهما الوليد، بحكم قضائي بسجنهما، بسبب تسمية مولودهما باسم "هتلر".

وكان الوالدان قد التقطا صورًا، وهما يحملان علمًا يتضمن شعار النازية، مع مولودهما، ما أدى بهما إلى المحكمة التي قضت بسجنهما.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الأب يدعى "آدم توماس" 22 عاماً، أما الأم "كلوديا باتاتاس" وتبلغ من العمر 38 عامًا، حيث انتهت محكمة محلية في مدينة برمنجهام شمال لندن إلى إصدار حكم بسجن الأب توماس لمدة ست سنوات وستة أشهر، وخمس سنوات للأم.

وجاءت الأحكام، بعد أن تأكدت الشرطة أثناء التحقيق انتمائهما إلى جماعة متطرفة محظورة، وهو ما تأكدت منه المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانتهما بالانتماء لجماعة "النازيون الجدد" التي تم حظرها في بريطانيا عام 2016 .

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الزوجين لديهما تاريخ طويل من المعتقدات العنصرية العنيفة، كما قضت المحكمة أيضاً بإنزال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق صديق العائلة دارين فليتشر الذي اعترف خلال التحقيقات بانتمائه لنفس الجماعة المتشددة.