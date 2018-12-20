» وفاة القنصل الفلسطيني فى إسطنبول

20 ديسمبر 2018 - 01:05 م

توفي القنصل العام الفلسطيني في إسطنبول، عبد الكريم الخطيب، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان يرقد القنصل الفلسطيني للعلاج في مستشفى بإسطنبول منذ عام تقريبًا.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الراحل، أن صلاة الجنازة عليه من المقرر أن تقام في جامع "الفاتح" بإسطنبول، دون تفاصيل إضافية.

وولد عبد الكريم الخطيب عام 1958 في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في أنقرة بين عامي 1979 و1994.

وفي عام 1994، انتقل الخطيب إلى بلاده، حيث تولى مناصب حكومية مختلفة، وعاد إلى تركيا عام 2000 دبلوماسيا بسفارة فلسطين في أنقرة، ثم قنصلا عاما في إسطنبول منذ أكتوبر 2016.