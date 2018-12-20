شاهد.. "راموس" بالجلابية فى زيارة لمسجد الشيخ زايد

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زار النجم العالمي سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسبانى مسجد "الشيخ زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبى"، اليوم الخميس.

وتواجد "راموس" في "أبو ظبي" على هامش تواجده مع الفريق الملكى الذى يشارك حاليًا فى بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر سيرجيو راموس فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، خلال تواجده بمسجد "الشيخ زايد"، قائلاً: "مكان رائع وفريد من نوعه، شكراً على هذا الاحترام والترحيب شكراً لكم".

وكان سانتياجو سولارى المدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى قد وافق على قيام لاعبى الفريق الملكى بجولة ترفيهية لزيارة معالم العاصمة الإماراتية "أبو ظبى"، قبل العودة للتدريبات مساء اليوم، استعداداً لمواجهة العين الإماراتى المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى حسين الشحات ويحيى نادر بعد غد السبت فى نهائى كأس العالم للأندية.
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