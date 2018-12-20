تعرف على حالة الطقس غدا

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدا الجمعة 21 ديسمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20     

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 19

دمنهور 13 19    

الإسكندرية 13 18

بلطيم 12 18       

مطروح 12 19    

السلوم 09 18      

سيوة 10 19       

بورسعيد 13 19   

دمياط 12 18

الزقازيق 11 19

الإسماعلية 11 20

السويس 11 20    

العريش 10 19    

رفح 09 18

رأس سدر 13 20  

نخل 07 17        

نويبع 15 18       

طابا 11 17        

كاترين 03 12     

الطور 13 22      

شرم الشيخ 14 23 

الغردقة 12 23     

مرسى علم 13 22 

الفيوم 12 20       

بنى سويف 12 20

المنيا 10 20       

أسيوط 07 20     

سوهاج 07 21     

قنا 08 21          

الأقصر 09 22    

أسوان 10 22      

أبوسمبل 10 21   

الوادي الجديد 08 22         

شلاتين 15 24     

أبو رماد 16 23   

راس حدربة 17 23

حلايب 18 23  

 


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