كواليس أغنية فضل شاكر "يلا مع السلامة"

20 ديسمبر 2018 - 01:16 م

يعود الفنان اللبناني فضل شاكر رسميًا إلى ساحة الأغنية، بعد غياب دام سنوات؛ حيث يطرح أحدث أغنياته "يلا مع السلامة" خلال الأيام المقبلة.

والأغنية تُعد تمهيدًا لألبوم فضل شاكر الجديد، ويتعاون فيها مع الشاعر محمد رفاعي والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي علي أباظة.

وعن كواليس إعداد الأغنية يقول الموزع الموسيقي علي أباظة: "بحكم صداقة عمرها سنوات تجمعني والشاعر محمد رفاعي والفنان فضل شاكر، وُلدت فكرة التعاون بالصيف الماضي، حيث التقينا في موناكو واتفقنا على التعاون سويًا في أكثر من عمل، وبعدها عقدنا ورشة عمل مع فضل حتى اتفقنا على شكل الأغنية".

وأشار أباظة، إلى أن الأغنية تم تسجيلها بالكامل بأحد الاستديوهات في تركيا، وقام المهندس ياسر أنور بتنفيذ المكساج بمصر، وحاليًا يتم تنفيذ الماستر بلندن، لتكون جاهزة للطرح خلال أيام"، وقد تم متابعًا بقوله: "أتعاون مع فضل أيضا في أغنية أخرى من كلمات محمد رفاعي، وألحاني وتوزيعي بعنوان (وممكن تقابل)".