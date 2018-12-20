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بوتين يعلق على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

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بوتين
بوتين

وكالات- الدويني فولي

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علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا بأن هذا القرار غير واضح الملامح بعد، خاصة أن القوات الأمريكية قررت الانسحاب من أفغانستان، لكنها ما زالت متواجدة هناك.

وقال بوتين: "روسيا بشكل عام متفقة مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الانتصار على "داعش" الإرهابية في سوريا، لكن هناك خطرًا من انتشار الإرهابيين في الدول المجاورة".

وأشار بوتين، إلى أن القرار الأمريكي الأخير غامض وغير واضح، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما ادعت انسحابها من دول كثيرة ومنها أفغانستان حيث ما زالت القوات الأمريكية متواجدة هناك منذ 17 سنة.

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