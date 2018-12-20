بسبب "البنادق".. 40 ألف أمريكي توفوا عام 2018

20 ديسمبر 2018 - 01:27 م

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه خلال العام الجاري توفي ما يقرب 40 ألف مواطن أمريكي في حوادث إطلاق النار والأسلحة النارية، وهو ما يعتبر أكبر عدد وفيات منذ خمسين عام، بحسب الإحصائيات الحديثة مراكز مكافحة الأمراض.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن توفي عدد أكبر من الأشخاص بسبب إصابات السلاح الناري في الولايات المتحدة العام الماضي أكثر من أي عام آخر منذ عام 1968، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان هناك 77773 حالة وفاة في عام 2017، بزيادة قدرها 1000 عن العام السابق، بينهم ما يقرب من ثلثي حالات الانتحار، وكان هذا أكبر إجمالي سنوي مسجل في قاعدة البيانات الإلكترونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والذي يعود عمر إنشائه إلى 50 عامًا، وهو ما يعكس العدد الهائل من الأرواح التي فقدت.

وأوضحت الصحيفة أنه عند تعديل حجم السكان، ارتفع معدل وفيات البنادق في عام 2017 بشكل طفيف إلى 12 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ11.8 لكل 100 ألف شخص في عام 2016، وبموجب هذا المقياس، كان العام الماضي أعلى معدل لوفيات الأسلحة النارية منذ منتصف التسعينيات، بحسب ما أظهرته البيانات.

وأوضحت الصحيفة أنه يعتبر هذا العام السنة الثالثة على التوالي التي ارتفع فيها معدل الوفيات بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة، بعد أن بقيت ثابتة نسبيًا طوال العقد الأول من القرن الحالي والجزء الأول من هذا العقد.

وبدوره، قال بوب أندرسون، رئيس فرع إحصائيات الوفيات في المركز الوطني لإحصاءات الصحة، في مقابلة هاتفية: "من المخيف أنه بعد فترة من الاستقرار النسبي، أصبحت المعدلات ترتفع مرة أخرى".

وأوضح "أندرسون": أنه "قد يكون هناك علاقة بين المخدرات وارتفاع اعدد القتلى بسبب البنادق والأسلحة النارية"، وبشأن أن معدل وفيات الموتى أعلى مما كان عليه في بعض الأوقات، فقد أشار إلى أنه كان "أعلى في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وهو ما يتزامن مع الأوبئة ووباء كوكايين الكراكن".

بينما لاحظت داكوتا جابلون، التي قامت بتحليل بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للصندوق التعليمي لوقف العنف المسلح، وجود اتجاه آخر يكمن وراء البيانات، وهو "الاختلافات بين كل ولاية، والتي تعتقد أنها يمكن أن تعكس الاختلافات في قوانين السلاح".

في حين، علق الدكتور وينتيموت، وهو باحث بارز في عنف الأسلحة النارية عرف نفسه على أنه عضو في هيئة الموارد الطبيعية: "لقد قررنا كدولة ألا نقوم بأبحاث حول هذه المشكلة، لذا لا نفهمها".

وأضاف: "لكن في الآونة الأخيرة، أدى إطلاق النار الجماعي في المدارس وأماكن الموسيقى ودور العبادة إلى هز الوعي الأمريكي، على الرغم من أن إطلاق النار الجماعي لا يشكل أكثر من 1% من جميع الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، لكن هذه الحوادث غيرت ديناميكية المحادثة والأبحاث".

وقال: "أنا أعمل على هذه المشكلة بدوام كامل منذ أوائل الثمانينيات ولم يكن هناك وقت مثل الوقت الذي يشعر فيه الجميع بشعور شخصي من المخاطر".