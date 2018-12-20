التحقيق فى وفاة عامل لمروره بضائقة مالية

20 ديسمبر 2018 - 02:17 م

فتحت نيابة المرج الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة انتحار عامل بإطلاق النار على نفسه لمروره بضائقة مالية، وكلفت النيابة بتشريح الجثة لبيان الأسباب الحقيقية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة مكان الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالعثور على جثة الشاب ملقى ومصاب بطلق ناري، حيث أشاروا إلى معرفتهم به وعمله في أحد المقاهي.

وأشار الشهود إلى أن المتوفى شخص يعيش بمفرده وليس له أي مشكلات مع أحد، قائلين شاب "عايش في حاله"، وأرسلت النيابة لطلب أهله، لتسليمهم الجثة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ لشرطة النجدة من عدد من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار ووجود متوفى بأحد شوارع القسم، على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبالفحص عثر على جثة شاب يدعى «باسم» 22 سنة، عامل بمقهى ويقيم بمدينة طهطا في سوهاج، ومصاب بطلق ناري من فرد خرطوش.

وبعمل التحريات دلت قيام المتوفى بإطلاق النار على نفسه من فرد خرطوش لمروره بضائقة مادية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.