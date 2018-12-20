قرار جديد ضد عامل قتل خالته فى بولاق

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس "أحمد.ر" 21 عامًا، سمكري سيارات لاتهامه بقتل خالته ببولاق الدكرور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة والرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها مصابة بآلة حادة، وتبين وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن ابن شقيقة المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مصوغاتها الذهبية.

بإعداد كمين للمتهم تمكن النقباء كريم عبد الرازق، وأيمن سكورى وأحمد مندور من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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