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عرفات:

عربات النوم في القطارات حققت 129.18 مليون جنيه

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هشام عرفات وزير النقل
هشام عرفات وزير النقل

وكالات- حنان حمدتو

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هشام عرفات

وزارةالنقل

الكبائن

عقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وبرئاسة اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس إدارة الشركة، وناقش الطرفان عددا من الموضوعات التي تتعلق بتطوير الشركة وتحسين الخدمة المقدمة للركاب حيث تم استعراض  نتائج الأعمال للشركة في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر من عام 2018 ومقارنتها بما حققته عن نفس الفترة عام 2017 حيث حققت الشركة حتى نهاية شهر أكتوبر 2018  إيرادًا مقداره 129.18مليون جنيه بزيادة قدرها 22%عن المحقق عن عام 2017 والتي حققت الشركة بها إيرادًا مقداره 105.63 مليون جنيه، وذلك بسبب تطور وتحسين الخدمات المقدمة للركاب وتطوير آليات حجز تذاكر عربات النوم والخدمات الفندقية.

وتم استعراض الخطة التي تنفذها الشركة بناء على توجيهات وزير النقل بضرورة التطوير الشامل والمستمر لجذب المزيد من الركاب وتحقيق عوائد مادية حيث تشمل الخطة التحديث والتطوير الشامل للمعدات والبنية التحتية لكلا من المطبخ المركزي والمغسلة، متضمنة أيضًا تغيير شبكة (خطوط المياه والبخار والكهرباء ومعدات التدريب)، وكذلك التدريب المستمر للعاملين ورفع مستوى الأداء بالإدارات الخدمية والتسويقية والبيعية.

وفيما يتعلق بتطوير عربات النوم الألماني والإسبانى، أوضح رئيس الشركة أن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير عدد 42 عربة نوم إسباني بالإضافة لتطوير 20 عربة نوم ألمانى، وتم الانتهاء من تطوير عربة كنموذج لتطوير العربات الألماني طبقا لمواصفات هيئة السكك الحديدية، حيث شمل تطوير العربة النموذج إجراء توسعة للكبائن الحالية وتغيير ألوان وديكورات الكبائن وتحسين جودة ومجال الرؤية بالطرقات والكبائن مع رفع كفاءة دورات المياه.

وطالب وزير النقل بأن تتم أعمال التطوير على أعلى مستوى من الجودة وأن يتم الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتلك الأعمال وكذلك البحث عن أساليب جديدة في التسويق لمنتجات الشركة وإدخال خدمات جديدة.

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