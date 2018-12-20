الصور الأولى لانهيار سور مدرسة المرج

20 ديسمبر 2018 - 02:37 م

حصلت"المصريون"، على الصور الأولى لانهيار سور مدرسة خاصة بالمرج، والتى أسفرت عن وفاة طفل.

وتسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام، ملف التحقيق فى واقعة انهيار سور مدرسة خاصة على التلاميذ أثناء فترة الفسحة، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة حدثت بإحدى المدارس الخاصة، أثناء فترة لعب التلاميذ مستغلين وقت "الفسحة"، حيث انهار السور دون أى مقدمات، على الأطفال، ما أسفر عن وفاة طفل و6 مصابين.