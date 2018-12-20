«ترامب» لروسيا: حان الوقت لدخولكم الحرب

20 ديسمبر 2018 - 04:10 م

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن قراره المفاجئ إعلان النصر على تنظيم "داعش" وسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا، مؤكدًا أنه آن الأوان لأن تدخل روسيا الحرب بدلًا منها.

وقال "ترامب" في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إنه يفي بتعهد قطعه أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 بالخروج من سوريا.

وأكد أن "الولايات المتحدة تقوم بعمل دول أخرى، منها روسيا وإيران، دون مقابل يذكر وقد حان الوقت أخيرا لأن يحارب آخرون".

وأعلن ترامب يوم الأربعاء أنه سيبدأ سحب القوات الأمريكية البالغ قوامها نحو ألفي جندي من سوريا التي تمزقها الحرب لكن البيت الأبيض لم يحدد جدولا زمنيا.

وكتب ترامب على تويتر يقول "الخروج من سوريا لم يكن مفاجئا. أطالب به منذ سنوات، وقبل ستة أشهر، عندما عبرت علنا عن رغبتي الشديدة في فعل ذلك، وافقت على البقاء لمدة أطول. روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي للدولة الإسلامية. نحن نؤدي عملهم. حان الوقت للعودة للوطن، وإعادة البناء".

وأضاف "هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح شرطي الشرق الأوسط، وألا تحصل على شيء سوى بذل الأرواح الغالية وإنفاق تريليونات الدولارات لحماية آخرين لا يقدرون، في كل الأحيان تقريبا، ما نقوم به؟ هل نريد أن نظل هناك للأبد؟ حان الوقت أخيرا لأن يحارب آخرون".