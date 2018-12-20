رؤى الإسلاميين.. الرسول يقدم "مرسي" للصلاة

20 ديسمبر 2018 - 04:28 م

مع ترشح الرئيس الأسبق محمد مرسى، تداول الكثير من الإسلاميين لعدة منامات تؤكد أنه سيظل فى الحكم وتم تفسير هذه المنامات على أنها حقيقة ولابد من الدعم لمرسى، والاتجاه فى تحقيق هذه المنامات بعيدًا عن الرؤية الحقيقية للواقع، وليس الرؤيا المنامية.

القيادى الجهادى أنور عكاشة، قال إن هناك اتفاقًا شرعيًا بأنه لا تنبنى الأحكام على الرؤى والمنامات، ولا يستخلص منها أحكام شرعية، ولكن من الممكن إذا استخدمت كشارات فلا حرج أن يؤخذ بها.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن هناك إيحاءات من الشيطان قد تقع لتضليل بعض الأشخاص مثل ما ورد عن بعض السلف أن الشيطان أوهم البعض بأنه تجلى له فى صورة إله وأنه انكشف له القناع، وما هى إلا حيل شيطانية.

وأضاف، أن شكرى مصطفى، مؤسس جماعة التكفير المعروفة بـ"جماعة المسلمين" قال لأفراد جماعته إنه إذا مُكن من تحقيق أهدافه فإنه على الحق، وإذا لم يمكن فإنه على باطل.

وعن رؤيا رآها البعض للرئيس الأسبق محمد مرسى، أن الرسول قدّمه للصلاة، فرأى عكاشة أنها دليل على "الحبس"، لأن الصلاة حبس للشخص فى توقيت محدد.

وأوضح، أن أحد الأشخاص رأى مرسى أيضًا، يصلى إمامًا بالناس ولم تتم صلاته، ففرح بها، وحينما أخبرنى أبلغته أنه لن يتم أمره.

وتابع قائلاً: إن شكرى مصطفى وشوقى الشيخ، كانا على ضلال فلا يمكنا، وما رآه شكرى من رؤى فقد تم تأويله تأويلاً فاسدًا أو غير صحيح.

وأشار إلى أن شكرى، كان يسمى جماعته جماعة المسلمين، فى إشارة إلى أن مخالفيهم لا يزالون على الشرك وغير موحدين، ولابد من اتباعه، فلو أن شخصًا اقتنع بأفكار شكرى، واعتقد معتقده، فإنه لا يزال على الكفر.

وأوضح عكاشة، فى حديثه عن الرؤى أنها تكون وليدة حالة نفسية كبيرة بين الإسلاميين، خاصة فيما يرى فى السجون، التى تحاط بحالة من الكبت والحرمان، والذى يكون له دور خفى كمتنفس لعالم الرؤى التى يراها الأشخاص.

من جانبه استنكر المحامى مختار نوح القيادى السابق فى جماعة الإخوان المسلمين، ما تم تداوله من منامات أيام الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأضاف، على حسابه الشخصى على الفيس بوك، أنه فى عام2013 أتانى منزلى من يخوفنى بأن محمد مرسى سيحكم مصر والعالم الإسلامى لأعوام طوال.

وأكد، أن هذا الشخص أخبره برؤيا تم رؤيتها لمرسى، وأنه قد صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن الرسول هو الذى قدمه للصلاة ولكنى أكدت له أن هذه الرؤيا معناها انتكاس أمره أى مرسى، وأنه ليس على الطريق الصحيح لأنه لا يجوز أن يصلى أحد بالنبى إلا إذا كان أمره يخالف الدين وأنه ينتكس أمره.

وأشار، إلى أنه بالرغم من أنه برر قولى وتأويلى بكراهيتى لمرسى، ولكنى قلت له: لا ينبغى يادكتور أن تفشلوا فى حكم مصر وأن تفشلوا أيضًا فى تأويل الرؤى.



