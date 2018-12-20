  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
عمرو موسى

عمرو موسى يوجه طلبًا إلى الجامعة العربية لعودة سوريا

سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج على طلاب المدرسة

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع وإصابة 8 طلاب بالمرج

حالة انتحار تحت عجلات المترو

تفاصيل انتحار "فلسطيني" أسفل عجلات المترو

احتجاجات السودان

السودان يشتعل.. الاحتجاجات تمتد للعاصمة وسقوط أول قتيل

الرئيس المعزول محمد مرسي

5رؤى للإسلاميين بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ «العقرب» و«عشماوي»

صلاح

بالفيديو.. موقف إنساني لـ«صلاح» مع مشجع «كفيف»

دونالد ترامب

«ترامب» لروسيا: حان الوقت لدخولكم الحرب

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

مطار القاهرة

مطار القاهرة يخفض الرسوم بنسبة 50%

اسعاف مريض

الصور الأولى لانهيار سور مدرسة المرج

بالتفاصيل.. أسعار الحديد تتراجع 350 جنيهًا

مال وأعمال

الحديد
الحديد

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تراجع جديد فى أسعار الذهب

#

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد

#

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

#

الذهب يواصل التراجع ليسجل هذا الرقم

حديد عز،

حديد الجارحي

اسعار الحديد

انخفضت أسعار الحديد بواقع 350 جنيها للطن اليوم، الخميس، حيث أعلن كل من حديد العز، والجارحى، تخفيض الأسعار ظهر اليوم، حسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار حديد عز 11.850 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأطوال 10 – 12مم، مقابل 12.198 ألف جنيه قبل الخفض، فى حين انخفضت أسعار الحديد أطوال "التخاين" إلى 11.650 ألف جنيها، مقابل 12 ألف جنيه قبل الخفض، وسجلت أسعار اللف 11.550 ألف جنيه للطن.

وكان عز قد خفض أسعار "تخاين" الحديد التى تزيد أطوالها عن 16 مم بقيمة 200 جنيها الأسبوع قبل الماضى، وأعقبه قيام بعض المصانع الأخرى بتخفيض 100 جنيه لطن "التخاين"، ومع مطلع الأسبوع الجاري تراجعت أسعار حديد الجارحى بحوالى 200 جنيه مسجلة 11.900 ألف جنيها للطن.

وأعلنت شركة الجارحى اليوم الخميس، خفضا جديدا لأسعارها بقيمة 350 جنيها للطن حتى 31 يناير المقبل، لتسجل الأسعار الجديدة 11.550 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وجاء هذا الخفض تماشيا مع توقعات السوق نتيجة حالة الركود وتراجع الطلب على الحديد، وتراجع أسعار البيليت العالمية بحسب الزينى، متوقعا أن يقوم عدد آخر من المصانع بتخفيض أسعاره خلال الأيام المقبلة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي
» «صلاح» في تونس لحضور حفل زفاف «ماني»
» البورصة تربح 500 مليون جنيه
» «ضيوف»: محمد صلاح أفضل من «ماني»
» القبض على "زرزور" أكبر تاجر مُخدرات بالعاشر
» متظاهرو السودان يزحفون نحو قصر البشير
» مصرع مواطن أسفل عجلات مترو السادات
» نشطاء لـ«راموس» على تويتر: «الشحات هيعورك»
» اكتشاف أختام ملكية فرعونية بأسوان
» ارتفاع عدد قتلى "السترات الصفراء" إلى 9 أفراد
» بالتفاصيل.. أسعار الحديد تتراجع 350 جنيهًا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين