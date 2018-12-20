بالفيديو.. موقف إنساني لـ«صلاح» مع مشجع «كفيف»

20 ديسمبر 2018 - 04:41 م

حرص محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، على استقبال مايك كيرنى المشجع "الكفيف" الذى خطف الأضواء من الجميع خلال احتفاله بهدف محمد صلاح فى شباك نابولى الإيطالى، والتى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه مشجع ليفربول "الكفيف" خلال احتفاله بهدف محمد صلاح بمدرجات ملعب "آنفيلد"، فى الوقت الذى وصف فيه أحد الأشخاص الهدف قبل أن يكشف مايك كيرنى عن شخصيته، ما دفع اللاعب المصري لتوجه الدعوة إلى المشجع الكفيف للحضور إلى مقر النادى ومقابلته.

وقال مايك كيرنى، فى تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية فى وقت سابق، "ولدت بمشكلة فى البصر، أستطيع مشاهدة الأشياء لكن بنسبة ضعيفة للغاية، أنا سعيد بما علمته من ردود الأفعال بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول احتفالى بهدف محمد صلاح".

وأضاف مشجع ليفربول، "في البداية اعتقدت أن ساديو مانى من سجل هدف ليفربول أمام نابولى لكن ابن عمى الذى كان يقف بجوارى فى المدرجات أوضح لى أن محمد صلاح هو من سجل الهدف".

وتابع، "لا يمكن وصف شعورى بعدما جعلت الناس سعداء بعد مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بي"، وخطف فريق ليفربول بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولى بهدف ثمين أحرزه محمد صلاح، ليرافق "الريدز" نظيره باريس سان جيرمان فى ثمن النهائى.

وتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الثالثة بمسابقة دورى أبطال أوروبا بـ11 نقطة بعد فوزه على النجم الأحمر الربي 4-1 فيما جاء ليفربول ثانياً بـ9 نقاط.