» نشطاء لـ«راموس» على تويتر: «الشحات هيعورك»

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المصريون

راموس

الجلابية

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا وفيديو لراموس وهو يرتدي "الجلابية" في زيارته لمسجد الشيخ زايد في أبو ظبي.

وأثارت صور راموس بـ"الجلابية" جدلًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض سخر من راموس قائلًا إنه زار المسجد متخفيًا خوفًا من محبي محمد صلاح.

وقال دكتور جريشا: "يعني مش عارفينك إحنا كده... بص الرجالة مستنياك في الملعب وحق صلاح مش هيروح"، وعلق هانس وائل: "راموس برده مش هننسالك إلي عملته ف صلاح".

ورد دون كورليوني: "حسين الشحات هيعورك"، وتابع محمد حمادي: "راموس وهو مستخبي في زي خليجي.. عارف إن حبايب صلاح في كل حتة وإن شاء الله إخواتنا في الإمارات يقوموا معاه بالواجب".



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