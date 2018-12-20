» متظاهرو السودان يزحفون نحو قصر البشير

20 ديسمبر 2018 - 05:26 م

أفادت وكالة "رويترز"، للأنباء بأن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، أصبحت على بعد كيلومتر واحد من القصر الرئاسي.

وقال شهود عيان، لـ"رويترز" اليوم الخميس 20 ديسمبر، إن الاحتجاجات في السودان، باتت على بعد كيلومتر واحد من القصر الرئاسي.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن أكثر من 500 متظاهر اقتربوا بنحو كيلومتر واحد من القصر الرئاسي، فيما أطلقت الشرطة السودانية القنابل المسيلة للدموع تجاههم.

وأوضح شهود العيان أن المتظاهرين كانوا يرددون هتافات مطالبة بسقوط النظام، ويرفعون الأعلام السودانية.



