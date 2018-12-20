قطار يدهس مواطنًا أثناء عبوره السكة الحديد

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مواطن

مصرع

السكة الحديد

مزلقان

لقى مواطن مصرعه أثناء عبوره خط السكة الحديد بمنطقة نجع العرب بالإسكندرية، فتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لتولى التحقيق.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بدهس قطار ركاب خط "إسكندرية ـ مطروح" بشخص بمنطقة نجع العرب، غرب الإسكندرية، وتوفي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه أثناء سير قطار ركاب القادم من محطة مصر إلي مطروح، اصطدم بشخص في العقد الثاني من العمر، مقيم بذات المنطقة، حال عبوره شريط السكة الحديد بالمنطقة المشار إليها من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى لوفاته.

وبسؤال أحد شهود العيان أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاة.

أخطرت النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، والحادث لم يؤثر على حركة سير القطارات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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